OM eist celstraf voor poging tot doodslag op man uit Dongjum

De mishandeling gebeurde na een kaatswedstrijd, die door vrienden van de verdachte was gewonnen. De man reed met zijn pick-up een soort van ereronde door het dorp, waarbij hij de achterbanden liet 'spinnen'. Dat zorgde voor een klapband. Het latere slachtoffer wilde de verdachte aanspreken op de overlast die hij veroorzaakte.

Volgens een groot aantal getuigen sloeg de inwoner uit Ried het slachtoffer meteen neer. Toen de man bewusteloos op de grond lag, zou de verdachte hem verschillende keren hard tegen het hoofd hebben getrapt. Volgens de verdachte sloeg het slachtoffer hem en sloeg hij terug. Hij zegt dat hij de man niet tegen het hoofd heeft getrapt.

Strafblad

De Riedster heeft een strafblad, met daarop enkele geweldsdelicten. Volgens de reclassering was er iedere keer alcohol in het spel. Hij had net een proeftijd achter de rug toen het incident in Dongjum gebeurde. Naast een behandeling eiste de officier een alcoholverbod en een contactverbod met het slachtoffer.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.