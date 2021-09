Helft Friese verenigingen somber over toekomst

Van sportclub tot muziekvereniging: overal is hetzelfde beeld. Door vergrijzing en toenemend individualisme, maar ook door minder subsidies en meer regels hebben clubs en verenigingen het lastig. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft daar onderzoek naar gedaan.

Gemeenschap

Onderzoeker Jesse David Marinus vertelt dat de aanleiding van het rapport de trend is dat de verenigingen minder leden hebben. Toen ze daarop doorvroegen, kwam eruit dat er minder vrijwilligers en incomplete besturen zijn, en dat de clubs en verenigingen problemen hebben met de financiën.

Met de partners Doarpswurk, Sport Fryslân en Keunstwurk hebben ze besproken wat er moet gebeuren. Mensen worden lid van een vereniging voor de gezelligheid en de sociale contacten. Als er minder leden zijn, wordt dat lastiger. Wat doet dat met de gemeenschap, vraagt Marinus zich af.

Oplossingen

Het onderzoek is gedaan onder meer dan 400 verenigingen. Van dorpsverenigingen tot kunst-, cultuur- en sportverenigingen. Wat de verenigingen kunnen doen, is vragen wat de leden graag willen. Hoe kan de ontmoetingsfunctie worden versterkt? En meer samenwerking zou ook een oplossing kunnen zijn. Bijvoorbeeld één bestuur voor meerdere verenigingen of clubs.