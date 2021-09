Demissionair minister Dekker wil niet opnieuw naar tarieven rechtbanktolken kijken

"Geen exotische taal"

Volgens Dekker is het ook nu altijd mogelijk om iemand die voor de rechter moet komen, Fries te laten praten wanneer hij of zij dat wil. "Er is een aanzienlijk aantal Friessprekende rechters bij de rechtbank Noord-Nederland en het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem. Als je die koppelt aan Friessprekende verdachten is er geen probleem."

In het geval dat er toch een tolk nodig is, kan dat volgens Dekker ook een ander iemand zijn dan één van de drie geregistreerde tolken. "Fries is niet een exotische taal van ver weg. Mensen die kunnen tolken zijn wel te vinden."

Kneppelfreed

Dat het Fries in de rechtbank nu 70 jaar na Kneppelfreed ineens weer een kwestie is, zegt de minister niets. "Kneppelfreed? Bent u mij aan het verhoren ofzo? Ik heb daar nog nooit van gehoord!" Op de uitleg over de rechtszaak met Fedde Schurer van 1951, de daarop volgende erkenning van het Fries en het aanstaande jubileum, reageert de minister opgewekt. "Ik hoop dat ik een uitnodiging krijg!"

"Ik vind dat mensen die naar Friesland verhuizen zich best wel mogen inspannen om Fries te leren, ook als ze bij de rechtbank werken. Als iedereen dat nou doet, dan hebben we geen probleem. Neem bijvoorbeeld jullie commissaris van de koning. Die komt helemaal niet uit Friesland en moet je nu eens horen."