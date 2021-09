Ternaard hoopt dat van uitstel afstel gaswinning komt

De stichting was een van de partijen die de afgelopen tijd protesteerden tegen de gaswinning onder het Wad. En hoewel er nog lang geen definitief 'nee' is van de minister, zijn ze wel blij met het uitstel.

"Ik sprong geen gat in de lucht, maar het geeft ons wel moed." Anna Anjema heeft haar hoop vooral gevestigd op het externe onderzoek. Dat is door de Tweede Kamer afgedwongen en moet een beeld geven van mogelijk schadelijke gevolgen van de gaswinning voor het Waddengebied."Met dat rapport in de hand kan de Tweede Kamer misschien wel een vuist maken."

Formatie

Een andere mogelijke uitweg is de formatie, die nu eindelijk van start gaat in Den Haag. Van de vier partijen aan de onderhandelingstafel zijn er drie - het CDA, D66 en de ChristenUnie - zeer kritisch op gaswinning onder de Waddenzee. "Een nieuwe minister kijkt misschien anders naar dit dossier. Dus, hopelijk kan er ook op dat gebied nog iets veranderen."

Ook de Waddenvereniging is blij dat drie van de vier partijen in de formatie tegen gaswinning zijn, zegt Frank Petersen. "Ik weet niet precies hoe dat gaat in zo'n formatie, maar ik heb de stille hoop dat deze drie partijen in de onderhandelingen iets kunnen regelen met de VVD."