College De Fryske Marren wil azc Balk twee jaar langer openhouden

Het COA heeft de gemeente gevraagd om langer open te blijven, omdat er op dit moment een grote instroom van van vluchtelingen is. Het COA is op dit moment genoodzaakt om opvanglocaties in evenementenhallen in te richten.

Het college van De Fryske Marren vindt dat echter 'een zeer schrijnende situatie' en ziet het daarom als haar maatschappelijke plicht om opvang te bieden aan mensen in nood. "Om in deze tijd een volledig ingericht en operationeel asielzoekerscentrum te sluiten is onwenselijk", laat het college weten.

Draagvlak

Het azc in Balk heeft er inmiddels vijf jaar gestaan. Afgelopen zomer bleek nog dat er niet genoeg draagvlak was om het langer open te houden.

De gemeente wil daarom volgende week donderdag omwonenden van het azc en andere belanghebbenden graag de mogelijkheid geven om met de gemeente en het COA in gesprek te gaan.

De raad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 27 oktober.