Melkveehouder Ie mag meer uitbreiden van Raad van State dan gedacht

Het paar had bezwaar aangetekend omdat de stikstofuitstoot van de koeien in de stal schadelijk zou zijn voor vogels in het Lauwersmeergebied. Dat is beschermd 'Natura 2000-gebied' . De zaak kwam eerst voor de rechtbank. Die gaf het paar gelijk. Daarop stapte de boer naar de Raad van State en die heeft nu uitspraak gedaan.

Geen belanghebbende

De reden dat de Raad van State de argumenten van het paar afwijst, is dat ze geen belanghebbende zijn in deze zaak. Ze wonen te ver van de Lauwersmeer af, zo was het eindoordeel.

Door deze uitspraak is de eerdere natuurbeschermingsvergunning van de boer weer van kracht. Die werd indertijd verleend door de provincie. De maatschap kan nu in principe de veestapel uitbreiden.