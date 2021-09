VIDEO: Jentsje Popma (100): geheim van lang leven zit 'm in de rust van 't werk

De Friese schilder Jentsje Popma is donderdag l00 jaar geworden. Burgemeester Sybrand Buma feliciteerd hem thuis in Leeuwarden. Volgens Popma zit het geheim van een lang leven in de rust van zijn werk. Speciaal voor dit jubileumjaar zijn in Leeuwarden en in Oranjewoud werken te tentoongesteld van Popma.