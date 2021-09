Verdachte grote brand Oosterwolde langer vast

De brand in de loods aan de Houtwal in Oosterwolde was in de nacht van 29 februari op 1 maart. Een andere man van 51- uit Purmerend wordt ook verdacht van brandstichting. Hij zou wel weer op vrije voeten zijn.

Oliebollenkraam

In het complex hadden meerdere bedrijven hun spullen opgeslagen. Zo stonden er onder andere ook kermisattracties. De Amsterdammer zat vroeger in de kermiswereld. Nu staat hij 's winters met een oliebollenkraam in Utrecht. Als hij niet vrij komt, loopt zijn werk gevaar, zegt zijn advocaat. Zijn standplaatsvergunning zou namelijk vervallen, als hij niet persoonlijk in de kraam staat.

De rechtbank ging daar niet in mee. De zaak is te erg om de man voorlopig vrij te laten. De rechtbank heeft de zaak nu 'pro forma' in behandeling, een soort voortraject. De inhoudelijke behandeling begint waarschijnlijk op 18 november.