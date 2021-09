Eeltsje Hettinga wint Gysbert Japicxprijs 2021

De jury van dit jaar bestaat uit Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Zij geven advies aan de provincie die de prijs formeel toekent en uitreikt. De adviescommissie heeft werk beoordeeld dat gepubliceerd is in de periode van 2017 tot en met 2020.

Normaal gesproken wordt de Gysbert Japicxprijs toegekend voor een bundel, een roman of oeuvre. De adviescommissie van dit jaar is van mening dat de publicaties in de Friese media en op de website van Dichter van Friesland voldoende zijn om de eenheid van het werk duidelijk te maken.

Dichter van Fryslân

Eeltsje Hettinga was de eerste Dichter van Fryslân. Hij moest als ambassadeur de actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema's in Fryslân in poëzie verwoorden. In de periode van 2017 tot 2019 schreef hij bijna dertig gedichten.