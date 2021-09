Walrus aan de wal in Harlingen: "Belangrijk dat ze rust krijgt"

Deskundigen van Zeehondencentrum Pieterburen en SOS Dolfijn gaan ervan uit dat het om dezelfde walrus gaat die eerder is gezien bij Schiermonnikoog.

Dat een walrus in de Friese wateren zwemt, is bijzonder. Toen ze tien dagen geleden werd gezien bij Schiermonnikoog, was het voor het eerst in 23 jaar dat een walrus was gezien in Nederland.

De walrus is gewond aan de voorpoten, sommige Harlingers maken zich er zorgen over. Dat is niet nodig, zegt Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. "Een poosje geleden werd ze gezien bij Duitsland. Toen waren de wonden verser. Nu lijken de wonden te helen."