Jan Prange, eerste voorzitter van Cambuur, overleden

Prange was bedrijfseconoom en kwam uit Den Haag. Hij verhuisde in 1961 naar Leeuwarden. Twee jaar later raakte hij in gesprek met Jan Tiekstra, wethouder sport in Leeuwarden. "Hij vertelde dat het niet goed ging met de profclub Leeuwarden", zei Prange in 2014 in de LC. "Hij vroeg of ik eens naar de cijfers wilde kijken."

Zeven jaar voorzitter

Het advies van Prange: opnieuw beginnen met een stichting. De leden waren het ermee eens en de oprichting van SC Cambuur stond in de steigers. Pranger werd de eerste voorzitter en zette op 19 juni 1964 zijn handtekening bij de notaris: SC Cambuur was geboren. Prange bleef voorzitter tot 1971.

"Ook na zijn vertrek uit Leeuwarden in 1978 bleef hij de club trouw volgen", schrijft Cambuur op de clubwebside. "Toen hij in 1991 terugkeerde naar Friesland kocht hij vrijwel direct een seizoenkaart en die heeft hij tot op hoge leeftijd gehouden."