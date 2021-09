Dokkum heeft niks te klagen: kleine ondernemers vestigen zich daar graag

Ook Andrea Bloem opende kortgeleden een winkel in Dokkum, Lotus Lingerie. "Wij hebben ook een winkel op Ameland, daar kwamen veel vragen of we dit ook niet in Dokkum konden doen, van klanten uit deze omgeving. Toen hebben we het uitgezocht en uiteindelijk het besluit genomen om het toch te doen. Ik denk dat wij een ander assortiment bieden dan de andere lingeriezaak hier in Dokkum. Mensen zijn heel enthousiast."