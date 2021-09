Fryslân enige provincie die nog rood kleurt op Europese coronakaart

Oranje is de een na laagste waarschuwingskleur op de kaart van het ECDC, rood de op een na hoogste. Het ECDC is de Europese gezondheidsdienst, vergelijkbaar met het RIVM. Iedere donderdag komt de dienst in de loop van de dag met een nieuwe kaart.

Negen Nederlandse provincies waren op de vorige kaart al oranje. Daar komen Flevoland en Zuid-Holland nu bij. Het ECDC kijkt naar het aantal én naar het percentage positieve tests in de afgelopen twee weken.

Situatie ook in Fryslân beter

De laatste keer dat Nederland er zo goed voor stond, was begin juli. Het aantal positieve tests in Nederland is de laatste twee weken duidelijk aan het dalen, en het percentage positieve tests ook.

Dat geldt trouwens ook voor Fryslân: in de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij ruim 1.300 Friezen. Omgerekend zijn dat 206 besmettingen op 100.000 inwoners. Bij de kaart van vorige week was dat nog 23 procent hoger. Als Fryslân de goede lijn doorzet, is onze provincie volgende week ook oranje.

Landen gebruiken de kaart van het ECDC om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli bijvoorbeeld donkerrood kleurde, was dat voor Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels te hanteren als Nederlanders de grens wilden oversteken.