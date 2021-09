Oplossing voor het kamertekort in Leeuwarden staat op een industrieterrein

Je kunt ze bijna niet missen wanneer je over de Planetenlaan in Leeuwarden rijdt: de kleine 300 containerwoningen van Kooistra. Ze staan er al een tijdje te wachten op een nieuwe bestemming. Eric Kooistra kan niet wachten ze te plaatsen. "Ik denk dat het een goede tijdelijke oplossing kan zijn."

Er is interesse vanuit de gemeente Leeuwarden, maar het komt nog niet van de grond. "Waarom niet?", zegt Kooistra. "De Hogescholen zien het niet als hun taak en de gemeente is druk met andere problemen. De huisvesting van statushouders, vluchtelingen en het bouwen van huizen. Leeuwarden doet het goed, dus het zit hier bomvol."

Leeuwarden is niet de enige stad

Kooistra heeft 1.100 containerwoningen. Een aantal zijn al bewoond en staan op het terrein van de SuikerUnie in Groningen. Er wonen voornamelijk buitenlandse studenten. "Die hebben er een eigen community van gemaakt", zegt Kooistra. "Alles zit er in. Je hebt een bed, wc en een keuken. Je betaalt een bedrag, maar dat is inclusief nutsvoorzieningen en internet."

Ook in Enschede worden waarschijnlijk binnenkort 230 containerwoningen geplaatst. "Er is bij de universiteit een grote behoefte aan woonruimte. Maar dat is niet de enige plaats. We hebben ook aanvragen uit Vlaardingen, Delfzijl en Den Helder. We hebben het druk."