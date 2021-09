Blijft kleinschalig toerisme overeind? De Fryske Marren stelt onderzoek in

Wethouder Frans Veltman vindt dat een goed plan. Hij ziet de ontwikkelingen ook. "We willen graag een grote verscheidenheid aan voorzieningen aanbieden. Wat doet deze ontwikkeling met die verscheidenheid? Je wilt voor iedere doelgroep een aanbod hebben."

Toch denkt hij dat het met de 'roompottisering' in zijn gemeente meevalt: "Dat kan ook niet binnen de bestemmingen zoals die er nu zijn. Dan moet er echt iets veranderen. Bovendien komt de gemeenteraad dan ook nog aan zet."

'Kwaliteit moet omhoog'

"We hebben ook gezegd dat er niet alleen een verscheidenheid moet zijn in aanbod, maar dat er ook een kwaliteitsslag moet worden gemaakt. Wat kunnen we doen op dat vlak? Dat moeten we nu allemaal goed onder ogen nemen."