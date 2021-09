OVERZICHT: zo veranderde de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente

Landelijk was de stijging minder snel dan afgelopen jaar. In Fryslân nam het echter wel sneller toe. De grootste stijging was in Oldambt. Daar steeg de WOZ-waarde met 12,4 procent naar 181.000 euro.

Landelijk

De hoogste WOZ-waarde van het land is in de gemeente Bloemendaal. Daar hebben woningen een gemiddelde WOZ-waarde van 778.000 euro. In Pekela is de waarde met 148.000 euro het laagst.