Aris verliest van Heroes, maar laat grote veerkracht zien tegen titelkandidaat

Het was een thuiswedstrijd op het Kalverdijkje voor Aris, met de derde wedstrijd van de nieuwe BNXT League. Dat is de basketbalcompetitie van België en Nederland.

Aris had het erg moeilijk tegen Heroes Den Bosch, de ploeg die beschouwd wordt als titelkandidaat. Heroes is momenteel de beste Nederlandse ploeg in de lijst. Na een flitsende opening waarin Aris nog aardig weerstand bood, sloeg Heroes een flink gat. Na het eerste kwart was de stand 12-29, in het voordeel van Den Bosch.

Met 32-50 de rust in

Toch vochten de spelers van Aris zich nog knap terug, tot een verschil van 11 punten. De Leeuwarders gingen de rust in met 32-50.

Na bijna anderhalf uur na het begin van de wedstrijd was er nog één periode te gaan, met 56-68 op het scorebord. Voor Aris was er niet veel meer mogelijk. Er moest een wonder gebeuren om nog genoeg te scoren in de overgebleven tijd, maar dat gebeurde niet. Bij Aris werd de vermoeidheid duidelijk zichtbaar.

Aris vecht terug

Heroes gaf juist gast en wist het verschil ook weer op te laten lopen naar 20 punten. Aris liet daarop toch weer veerkracht zien door het verschil terug te brengen naar 5 punten, met nog 30 seconden te gaan. Het publiek krijgt weer hoop, maar in de laatste seconden weet de ploeg Heroes niet meer in te halen. Heroes pakt nog een paar laatste puntjes. De wedstrijd eindigt in 83-90.

Vrijdag komt Aris weer in actie wanneer Basketbal Academie Limburg op bezoek komt.