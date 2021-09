Gemeenteraad stemt opnieuw tegen hoge reclamemast bij McDonald's Joure

De eigenaar van het fastfoodrestaurant heeft om een hogere mast gevraagd, omdat de huidige mast sinds de aanpak van het knooppunt minder goed te zien is vanaf de snelweg. Dat kost hem klanten en omzet.

Er wordt al jaren gepraat over toestemming voor het verhogen van de reclamepaal. Vorig jaar november stemde de raad al tegen. Er kwam echter een nieuw perspectief en daarom moest de raad het heroverwegen. Van de aanwezige raadsleden stemden woensdag 18 tegen en 8 voor.

Vervolgstappen

Het betekent niet dat de mast geen dertig meter wordt. Het college van burgemeesters en wethouders moet zich nu uitspreken over dit raadsbesluit. Het meest logische is dat ze het besluit van de raad volgen. De kans is groot dat het fastfoodrestaurant dat dan weer aanvecht bij de Raad van State.