Waadhoeke wil arbeidsmigranten dichter bij het werk laten wonen

Het bij elkaar plaatsen van arbeidsmigranten bij het werk heeft zijn voordelen, geeft de wethouder aan. "Los in dorpen kunnen ze zich ook eenzaam voelen. Maar bij kassen hebben ze bijvoorbeeld elkaar en wonen ze dicht bij het werk."

Maatwerk

De provincie kijkt ook positief naar de plannen, zegt Haarsma. "Eerder hadden we maximaal vijftig mensen in het buitengebied vastgesteld, dat is wel omhoog gebracht. Maak er maatwerk van en ga met de omgeving in gesprek, zo is besloten. De provincie zegt ook dat ze er op een positieve manier naar willen kijken."

Van illegaal wonen is volgens haar niet veel sprake, maar het blijft wel moeilijk om arbeidsmigranten in beeld te hebben. "Arbeidsmigranten die hier kort werken, hoeven zich de eerste vier maanden niet te registeren. Zo is dat landelijk geregeld, maar dat betekent wel dat je er niet echt zicht op hebt." Haarsma schat in dat dit voor 70 procent van de arbeidsmigranten geldt.