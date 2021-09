Waddenvereniging blij met uitstel besluit gaswinning Waddenzee

"We hebben met veel belangstelling gekeken naar wat de minister zei. Hij neemt geen besluit tot maart 2022", zegt Petersen. Dat is in ieder geval een beetje goed nieuws, want daarmee wordt de kans groter dat de gaswinning door de NAM niet doorgaat.

"We weten dat het ministerie echt vastbesloten is om deze nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee echt door te laten gaan", geeft Petersen aan. "Maar we merken wel dat de minister steeds meer gedwongen wordt om te luisteren naar stemmen uit Fryslân, de Waddenvereniging en internationale onderzoeken." Die stemmen zeggen allemaal: doe het niet.

'Minister steeds minder uitgesproken'

"De minister was tot nu toe heel stellig, maar hij liet nu veel meer ruimte voor een partij als het CDA, die goed geluisterd heeft naar de inwoners in Fryslân", zo denkt Petersen.