Meer boeren kiezen voor het ecologisch 'hekkelen' van sloten

Het juiste moment

Het ecologisch hekkelen van sloten kan het beste wanneer het land gemaaid, begraasd of bemest is, zegt Breeuwsma. Hij begint meestal in mei en maakt tot eind oktober sloten schoon.

Meer biodiversiteit maken gaat langzaam, maar Breeuwsma vindt het fijn om een bijdrage te leveren aan een grotere diversiteit van planten, vogels, vissen en insecten in de Friese weilanden.