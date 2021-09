Sterke man Kelvin de Ruiter uit Surhuisterveen op weg naar de wereldtop

Het is een drukke tijd voor de sterke man, die ook nog als zelfstandige in de bouw werkt en daarnaast zijn eigen sportschool heeft. In die sportschool, de Big Boss Gym in Harkema, traint De Ruiter voor zijn internationale toernooien. De afgelopen maanden heeft hij heel wat uren in het vliegtuig gezeten naar allerhande wedstrijden.

"Wekelijks in het vliegtuig"

"Door de corona is het seizoen pas in juli begonnen", vertelt De Ruiter. "Alle wedstrijden die je normaal in een jaar speelt, moeten worden ingehaald. Ik zit momenteel vrijwel elke week in het vliegtuig."