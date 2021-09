Vervolgonderzoek naar Lelylijn en woningbouw Deltaplan komt in December

Het verdiepend vervolgonderzoek van het Rijk en de provincies onderzoekt of het plan om in combinatie met de Lelylijn ook 220.000 extra huizen te bouwen wel haalbaar is. Volgens Van Breemen is er in Fryslân 'fysiek' wel ruimte te vinden voor 45.000 extra huizen. Maar of daar in Fryslân en de rest van Nederland wel behoefte aan is, moet nog onderzocht worden.

Controle op rapport

In totaal zijn er vijf onderzoeksbureaus bij het vervolgonderzoek betrokken. Dit onderzoek probeert in eerste instantie na te gaan of alle gegevens uit het rapport Bouwstenen voor het Deltaplan kloppen. Daarnaast is ook een brede Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) onderdeel van het vervolgonderzoek.

Meer bij het proces betrekken

De Provinciale Staten werden woensdag bijgepraat over de precieze stand van zaken van het Deltaplan en de Lelylijn. Dat gebeurde omdat de provinciale politiek de bevolking graag meer bij het proces wil betrekken.