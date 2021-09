Boeren in Súdwest-Fryslân maken op nieuwe wijze compost

Normaal gesproken was dat gewoon afval dat verbrand werd. Maar door de plantresten nu te verwerken in een machine die er veel zuurstof doorheen mengt, gaat het niet rotten en ontstaat er een rijke compost. Omdat boeren dat zelf op hun eigen land uitrijden, blijven belangrijke grondstoffen in de regio.

Geen uitspoeling

Volgens Klaas Lanting van de Stichting Agrarisch Groenbeheer, die onder andere de kwaliteit garandeert, is het goed voor de omgeving: "Omdat er geen uitspoeling is van stikstof naar het grond- of oppervlaktewater, is het goed voor het milieu. Daarnaast is er opslag van koolstof in de grond en dat is weer in lijn met de klimaatproblematiek."

Op de procestechnologie uit Oostenrijk zit patent. Stichting Agrarisch Groenbeheer zorgt voor certificaten voor boeren, zoals voor Pieter van der Valk uit Ferwoude. Die zag er wel iets in.