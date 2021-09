Toekomst van kaatsclub Marsum onzeker: kan KV Foarút nog wel 'foarút'?

"De energie is gewoon op", zegt Coby van Wieren. Met Maaike Herrema stapt ze uit het bestuur, Bauke Rekker zou de enige zijn die nog overblijft. "Wij kunnen de kar niet trekken met drie mensen. We willen wel, maar kunnen niet."

Noodkreet

Het huidige bestuur heeft een brief naar alle leden, ouders en donateurs gestuurd. Het komt neer op een noodkreet. "Zij moeten het maar zeggen", zegt Van Wieren. "Wij hebben een spoedbijeenkomst gehad, want we moeten kandidaten hebben voor het bestuur."

Trend

Volgens Van Wieren zit Marsum toch met vergrijzing, maar het betreft ook een grotere ontwikkeling. "De mensen willen wel wat doen, maar niet bestuurlijk. Van veel stellen werken beiden en men wil niet in het weekend nog eens op het kaatsveld staan. Het is ook een trend, verenigingen hebben het lastig." Ook in Harlingen kampt men met bestuursproblemen bij de kaatsvereniging.

Er komt bij dat kaatsen een intensieve sport is, waar je ook kennis van moet hebben.