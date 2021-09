Minister Blok: besluit over gaswinning Ternaard niet eerder dan in 2022

D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat de minister geen verdere stappen mag zetten totdat het onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer klaar is en hebben daar ook een motie over ingediend.

De Kamercommissie kijkt niet alleen naar Ternaard, maar ook naar Groningen. Daar moeten de meeste huizen in het aardbevingsgebied nog steeds worden versterkt. De problemen daar zorgen volgens het Groninger Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP voor "scheuren in de huizen, scheuren in de ziel en voor scheuren in de gemeenschap." Zulke problemen moeten in Fryslân worden voorkomen, vindt ze Ik geef daarom even een letterlijk citaat: "Fryslân moet geen Groningen worden."

Onbevredigende dialoog

Op 15 september sprak de minister ook al met Blok over aardgaswinning. " Dat was een nogal onbevredigende dialoog", zegt politiek verslaggever Onno Falkena. "De Kamerleden van SP aan de linkerkant tot en met het CDA hadden een lange serie kritische vragen aan minister Blok. Ze kregen daar niet echt een antwoord op."

De Kamerleden hebben intussen besloten om een onafhankelijk juridisch onderzoek te laten instellen naar het standpunt van minister.