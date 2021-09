Code geel vanwege windstoten: "Het is even wennen"

Vooral later op de middag kunnen zware windstoten voorkomen, van fan 75 tot 80 kilometer per uur. In het Waddengebied kan de wind nog iets krachtiger zijn.

"Het is weer even wennen", zegt weerman Piet Paulusma. Hij heeft een waarschuwing voor het verkeer en de watersport. "Buien met kans op veel regen en matig zicht. In de middag, avond en nacht windstoten in kracht 7 of 8. In het Waddengebied windstoten in kracht 9 of 10! Dat zegt genoeg."

Er is ook kans op onweer, volgens Paulusma.

Afvaarten vervallen

Vanwege de verwachtingen annuleert Doeksen een aantal afvaarten en naar Vlieland en Terschelling.

Woensdagavond en -nacht kan het nog steeds hard waaien met wat buien erbij.