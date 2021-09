Amateurvoetbal mist ruim duizend scheidsrechters: "Mensen willen minder doen"

Vijf jaar geleden waren in het amateurvoetbal nog 34.000 scheidsrechters actief, het zijn er nu nog ruim 30.000. De scheidsrechters zijn in twee groepen in te delen: KNVB-arbiters en clubscheidsrechters. De eerste categorie fluit wedstrijden op een hoger niveau, de tweede groep zo ongeveer alle andere wedstrijden.

Scheidsrechters verschuiven

Een tekort in de ene groep zorgt uiteindelijk ook voor problemen in de tweede groep. Dat merken ze bijvoorbeeld bij Zeerobben in Harlingen.

"We beschikken wel over een vrij grote groep van clubscheidsrechters", zegt voorzitter Johannes Woudstra. "Maar omdat op de hogere niveaus een tekort is, moeten scheidsrechters die normaal gesproken onze jeugd onder 15 of onder 17 fluiten nu naar de hogere landelijke klassen."