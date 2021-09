Milieufederatie fotografeert 's nachts bedrijven in strijd tegen lichtvervuiling

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de landelijke Nacht van de Nacht, die op 30 oktober gehouden wordt. Doel daarvan is aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Die heeft volgens de milieufederatie negatieve invloed op de natuur en ook op de mensen in de omgeving.

Van der Schaaf: "De meeste mensen hebben 's nachts duisternis nodig, anders kunnen ze niet goed slapen. En bij dieren kan al die verlichting voor verwarring zorgen."

Verspilling

Er is nog een reden dat de milieufederaties er aandacht voor vragen: energieverspilling. "We zitten allemaal in discussies over energie, klimaat en milieu. Dan is het een grote verspilling om elektriciteit te gebruiken voor een - in onze ogen - nutteloos doel."

Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland wordt in het hele land jaarlijks voor 150.000 gezinnen aan elektriciteit verspild door licht dat 's nachts onnodig brandt.

Nog flink aan trekken

Vorig jaar had het onderzoek een vergelijkbare uitkomst. Na dat onderzoek heeft de milieufederatie contact gehad met een aantal van de bedrijven waar lichtvervuiling werd geconstateerd. Tot nu toe heeft de campagne nog onvoldoende resultaat gehad. "Dat is de conclusie wel enigszins", zegt Van der Schaaf. "We moeten er de komende jaren nog flink aan trekken. Het liefst hielden we er onmiddellijk mee op, dat het niet nodig was."