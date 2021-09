Eerste grote skûtsjewedstrijd sinds 2019: "Het is lang geleden"

Een van de skûtsjes die meedoet is de Sterke Jerke uit Earnewâld. In 2019 werden ze kampioen in de B-klasse, waardoor ze nu in de Grutte A mogen meedoen. In de IFKS-week hebben ze zich nog niet kunnen meten aan de tegenstanders, maar dit weekend krijgen ze een voorproefje bij de Friese Hoek Race.

"Op zich denken we dat we er wel klaar voor zijn", klinkt het voorzichtig uit de mond van schipper Pieter Jilles Tjoelker. "We hebben dit jaar gelukkig een beetje kunnen trainen. Aan het begin van de zomer gingen we er ook nog van uit dat de IFKS door zou gaan."

Daar ging uiteindelijk toch een streep door. Tjoelker en zijn bemanning hebben nog wel wat oefenwedstrijden gezeild. "Maar we zijn blij dat we nu weer echt een heel weekend kunnen zeilen."

Krachtsverhoudingen onbekend

In 2019 konden ze in de Grote A meevaren met de Friese Hoek Race, maar dat was vooralsnog de enige keer in die klasse. Van de krachtsverhoudingen nu heeft Tjoelker geen idee. "We hopen dat we in de top mee kunnen doen, maar met de top tien zouden we al ontzettend tevreden zijn."

In totaal doen er 21 teams mee in Lemmer.