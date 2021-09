Dantumadiel verdeeld over plannen supermarkt De Westereen: evenveel voor als tegen

Tegenstanders van de uitbreidingsplannen wijzen erop dat het dorp al meerdere supermarkten heeft. Daarnaast zou er niet genoeg rekening zijn gehouden met omwonenden en de uitbreiding zou ook nog op landbouwgrond komen.

Bij de plannen gaat de winkel veertig meter noordwaarts. Op de locatie van het huidige gebouw komt dan een grote parkeerplaats. Het dorpsbelang is blij met de plannen. "Handel is belangrijk voor De Westereen."

Boosheid en twijfel

De raad vindt dat grotendeels ook, maar twijfelt dus ook of er genoeg rekening is gehouden met de wensen van omwonenden. Een directe buurman van het gebouw uitte in de raadsvergadering ook zijn ongenoegen.

Een andere vraag die bij raadsleden speelt is of de uitbreiding van de Poiesz wel goed is voor de marktwerking in het dorp. Er zijn al twee andere supermarkten en bovendien zijn er plannen voor een Jumbo. De eigenaar van het gebouw waar die laatste in moet komen, aan de Noarder Stasjonsstrjitte, heeft ook bezwaren tegen de uitbreidingsplannen.