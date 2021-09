Project 'Kansen voor Kinderen' moet kinderen met taalachterstand in Leeuwarden helpen

Om de taalachterstand bij kinderen weg te werken, verandert de gemeente het budget voor het zogeheten Integrale Kind Centrum (IKC). In zo'n centrum kunnen kinderen tussen de 0 en de 12 jaar terecht voor extra onderwijs. Vooral scholen werken mee aan de IKC.

Geld anders verdelen

De afgelopen jaren hebben verschillende IKC's in Leeuwarden geld gekregen. Maar bij het ene centrum is de ontwikkeling beter dan bij het andere. "We vinden dus ook dat het geld dan anders moet worden verdeeld", zo zegt wethouder Hilde Tjeerdema. "We zullen ook strenger naar de subsidie kijken. Het is niet zomaar meer aan te vragen. We zullen precies bijhouden wat er met het geld gebeurt. IKC's krijgen wel meer mogelijkheden om mensen aan te nemen."

Ook zal de aanpak van kinderen met een achterstand veranderen. "We zetten veel meer in op de jongeren tot zes jaar. Daar kunnen we nog veel winnen. Gaan ze naar school? Krijgen ze de goede aanpak? Met die vragen moeten we de komende jaren bezig zijn."