Sport Fryslân: "Maak gymnastiek net zo belangrijk als rekenen en taal"

Schaatscoach Jac Orie luidde dinsdag de noodklok: de fysieke ontwikkeling van jonge schaatsers neemt flink af. De Vries gaat nog verder: deze ontwikkeling doet zich niet alleen bij schaatsers voor, maar bij alle kinderen.

Geen gymnastiek bij regen

Internationaal doet Nederland het nog geweldig, stelt De Vries. "Maar als je naar het landelijk beeld kijkt, wordt het langzaamaan slechter."

Volgens De Vries gaat er veel verkeerd: "We bewegen minder, we bewegen niet gevarieerd genoeg en we hebben meestal ook geen plan om kinderen alle grondvormen van bewegen mee te geven."

"We maken het vak bewegen op de basisschool nog niet even belangrijk als rekenen en taal", gaat hij verder. "Als het regent, gaat de gymnastiekles even niet door."

Minder gebroken botten

Met zorgverzekeraar De Friesland heeft Sport Fryslân een project opgezet, gericht op de gymnastiekles. "Wij hebben ingezet op verbetering van de kwaliteit van de gymnastiekles. We konden zien dat in de gemeenten waar het project liep, het aantal gebroken botten bij kinderen significant naar beneden ging", zegt De Vries.

Volgens hem is het vooral belangrijk dat kinderen wordt geleerd hoe blij ze met hun lichaam moeten zijn en hoe ze daarop kunnen passen. "Dus goed eten, goed slapen en goed bewegen en dan vooral met elkaar bewegen."