Volle rekken bij feestdagen niet zeker: "Wacht niet te lang met inkopen"

Ook in de boekhandels is daar sprake van. Er is een papiertekort en dat betekent dat niet alle titels altijd geleverd kunnen worden, zegt Ronnie Terpstra van boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. "Ik ken zo vijf titels waarvan ik voorlopig geen nieuwe druk ontvang. Loopt een nieuw boek goed, dan kan het al snel een week of vijf duren voordat er een nieuwe druk is. Maar dan zijn de cruciale weken al geweest."

Meer druk

Het zorgt ook voor druk. Want als je een verkeerde raming maakt, kost dat geld. Terpstra: "Het is wel je vak. Maar dit maakt het een stuk lastiger. Je kunt niet te veel boeken hebben, want dan houd je over. Heb je te weinig, dan moet je 'nee' verkopen en dat wil je ook niet. Die balans moet je scherpstellen."

Uitgever Steven Sterk van Gorredijk loopt ook tegen de tekorten aan: "Je moet er goed rekening mee houden. In je planning, in alles. Het maakt het niet eenvoudiger. We zijn wat dat betreft ook zuinig en recyclen alles."

Lege handen

Dat laatste doen ze ook bij Van der Meulen, zegt Zandberg: "We hebben voorraden als het gaat om verpakkingsmateriaal, maar we zijn er ook zuinig mee en proberen zoveel mogelijk te recyclen."

Zijn groothandel is nu goed voorbereid op de herfstperiode. "Maar of we op tijd bij kunnen sturen, is echt afhankelijk van wat er uit China komt en wanneer. Ga je op het laatste moment inkopen doen, dan is er een kans dat je met lege handen komt te staan."