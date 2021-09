Súdwest-Fryslân begint in oktober met verhoren in onderzoek naar Empatec

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft al in maart ingestemd met de raadsenquête naar Empatec. Het moet inzicht verschaffen in de relatie met de gemeente, de afspraken, verantwoordelijkheden en het proces.

Financieel gezond worden

Volgens Van der Wal zijn er nog veel vragen. "Er zijn financiële problemen ontstaan bij Empatec, maar we hebben de vinger er niet op kunnen leggen. We willen weten wat er is gebeurd, waarom het in zo'n korte periode financieel zo achteruit kom lopen. En ook hoe we het in de toekomst voorkomen, want we willen een financieel gezond Empatec."

Niet op zoek naar 'bijltjesdag'

In korte tijd moest er al drie maal extra geld naar Empatec. "Dat doen we met alle liefde om de doelroep te helpen, maar op een gegeven moment is de kas gewoon leeg." Toch hoeft het onderzoek niet per se het einde van de samenwerking te betekenen. "Dat is niet aan de orde. We zijn niet op zoek naar een bijltjesdag of een schuldige."

In december moeten er conclusies naar buiten komen van het onderzoek van Súdwest-Fryslân. "Er zijn meerdere gemeenten die met Empatec samenwerken, maar wij zijn wel de grootste deelnemer. Andere gemeenten kijken wel met heel veel interesse mee."