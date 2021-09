Jaarlijks 9000 meldingen van huiselijk geweld in Fryslân

Naast fysiek geweld, zoals slaan, kan huiselijk geweld ook een psychische vorm aannemen: "Dan heb je het over dwingende controle, dat mensen dominant zijn en willen bepalen hoe iemand leeft. Daarnaast heb je ook nog stalking en seksueel geweld", zegt Nijland

Ernst geweld neemt toe

Bij Veilig Thuis Friesland komen er jaarlijks 9000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Volgens Nijland is dat aantal de laatste jaren stabiel. "We zien wel dat de ernst van het geweld toeneemt. Met name in het begin van de coronacrisis zijn er ook meer huisverboden uitgedeeld."

In de coronaperiode is het aantal meldingen echter niet toegenomen. "Je ziet vaak dat de meldingen van professionals komen. In de eerste coronaperiode kwamen professionals ook minder ter plekke. Wat we wel hebben gezien is dat we veel meer meldingen kregen van direct betrokkenen, zoals buren en familie", zegt Nijland.

Dat betrokkenen meer aan de bel trekken, is volgens Nijland een goede ontwikkeling. "Het is een verschrikkelijk onderwerp, maar het is goed dat mensen vroegtijdig vragen om advies. Dat is ontzettend van belang om te voorkomen dat geweld erger wordt."