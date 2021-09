Operatie Friese Vlag: Jan en Emma spreken Fries in Canada

Jan is geboren en getogen in Drachten, maar woont sinds eind 2016 in Edmonton, Canada. "Ik woon hier nu bijna vijf jaar, dat bevalt over het algemeen goed", zegt Jan.

Hij had al lang de wens om in Canada te wonen. "Het is een mooi groot land met nog veel ruimte. Dicht bij de Rocky Mountains, voor Canadese begrippen dan."

In Canada terecht gekomen

Dat hij in Canada belandde, heeft alles met zijn vrouw te maken. Zij komt uit Canada vandaan. "Ik studeerde biologie en in het laatste jaar op de universiteit kwam ik mijn vrouw tegen. Ik heb mijn vrouw in Harlingen ontmoet. Daarna ben ik eerst naar Montreal verhuisd, waar mijn vrouw promoveerde."

Vervolgens woonde het stel nog even in Duitsland en op Texel. "Het heeft even geduurd, maar we zijn getrouwd en wonen nu opnieuw in Canada."