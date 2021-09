OM eist 18 jaar cel in hoger beroep voor moord op Chinese huurbaas in Leeuwarden

Het lichaam werd halverwege juli 2019 gevonden in een appartement aan de Gerbrandyweg in Leeuwarden. Het slachtoffer lag in een dichte slaapkamer, verpakt in vuilniszakken en onder een stapel kleding.

De verdachte had in Fryslân gestudeerd en huurde een kamer van het slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie had de huurder een forse huurachterstand en had hij dus geld nodig. Na de moord had hij dat plotseling.

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de verdachte vorig jaar tot een celstraf van 12 jaar voor doodslag, diefstal van ruim 5.000 euro en witwassen.

OM: moord, geen doodslag

Het OM ging in hoger beroep. Ze waren het niet eens met de rechtbank dat er 'alleen' sprake was van doodslag, geen moord. Daarom vindt de officier van justitie dat een te lage straf is opgelegd. Justitie had in eerste instantie ook achttien jaar geëist.

De officier van justitie in het hoger beroep, de advocaat-generaal, vindt dat er sprake is van moord. Er was een motief om de huurbaas te vermoorden, omdat de verdachte financiële problemen had. Bovendien had de verdachte goed nagedacht over zijn plan om het slachtoffer te vermoorden en het lijk te verstoppen.