HEA! Gebroeders Douwes deel 4

Op zondagen hebben Foppe en Rindert Douwes een rustdag. Althans, ze gaan dan wel melken, maar dat is ontspanning. Een blokje autorijden doen ze ook op zondag, maar zeker niet samen. En vaste prik is gebak voor de helft van de prijs in 'huize Douwes' in Brantgum. Dan wordt de week nog even doorgenomen.