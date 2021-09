Honderden stukken en mooie verhalen: archief van Stavoren na 128 jaar terug

Het archief van Starovern belandde in 1893 in de depots van het Rijksarchief in Leeuwarden, omdat er in het gemeentehuis van Stavoren vochtproblemen waren. Sommige archiefstukken raakten daardoor beschimmeld.

Veel archiefmateriaal is in de achttiende of negentiende eeuw al verloren gegaan, schreef de Leeuwarder Courant in 1881. De burgemeester zou opdracht gegeven hebben om de archieven van de zolder van het stadhuis naar de weg te brengen. Alle stukken die hij niet kon lezen, verdwenen volgens de krant in de "silte golven van de Zuiderzee".