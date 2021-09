Leeuwarder horeca wil centraal controlepunt voor coronatoegangsbewijzen

Eijer ziet het dus ook wel zitten. "In Alkmaar werken ze met stempels. Dat kun je ook niet doorgeven. En zo doe je op een centrale plek de controle voor de QR-codes. Dat zou op het Zaailand kunnen, bij de Harmonie of op de Nieuwestad. Daar moeten we dan even naar kijken."

Op meer plekken

Als het systeem wordt ingevoerd in Leeuwarden en een succes is, dan willen andere plekken in Fryslân volgen. Woensdag hebben de Leeuwarder en de Friese afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland een overleg met burgemeester Buma van Leeuwarden.

Volgens Eijer zou het dit weekend al in Leeuwarden ingevoerd kunnen worden. "Zo'n systeem met stempels of bandjes kun je eenvoudig bestellen. Dan moet je nog een locatie vinden voor het controleren, maar ik denk dat je dit heel snel kunt regelen."