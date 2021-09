Vijf Friese musea werken samen op het gebied van WOII

Het gaat om het Kazemattenmuseum, het Titus Brandsma Museum, Bezoekerscentrum Mar & Klif, Museum Warkums Erfskip en Museum Bescherming Bevolking in Grou. Bij alle musea is een bord geplaatst met een korte omschrijving en een QR-code. Daar kan meer informatie over de oorlog worden gevonden en zo moet het publiek op het idee komen om ook de andere musea te bezoeken.

Eigenlijk lag het plan al klaar voor 2020, in het kader van 75 jaar vrijheid. Maar vanwege de coronacrisis ging het niet door.

Oorlogsroutes

De samenwerking moet in de toekomst nog worden uitgebreid. De musea willen in 2002 auto- en fietsroutes presenteren, in samenwerking met Stichting Liberation Route Europe en Merk Fryslân. Deze routes moeten bij belangrijke oorlogslocaties langs gaan.