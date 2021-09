'Campingbeleid niet overlaten aan de vrije markt'

Stalenburg komt naar aanleiding van berichtgeving van Omrop Fryslân met vragen aan Gedeputeerde Staten. De komende twee jaar verdwijnen in het zuidwesten van de provincie bijna duizend vaste seizoensplaatsen op campings. In plaats daarvan komen er duurdere plekken, zoals chalets.

"Dat is een groot probleem voor mensen die gewend zijn om jarenlang een vaste plaats op de camping te hebben", zegt Stalenburg. "Dat is landelijk ook zo. Het is een trend dat op campings goedkope, vaste plaatsen verdwijnen voor lodges."