Leeuwarden: experiment met kwijtschelden 'problematische schulden' in Oud-oost

"Armoede is in Leeuwarden nog steeds een ontzettend groot probleem", zei Stellingwerf. "Nu we met het Rijk extra geld steken in deze wijken is dat een mooie kans om de armoede en schulden echt aan te pakken."

"Het kwijtschelden van schulden is het meest efficiënt. Dan hoeft niemand zich er meer druk om te maken."

Experiment

Wethouder Hein Kuiken is bezig met een nieuwe nota armoedebeleid. "Wij willen graag wat experimenteren."

Leeuwarden-Oud-Oost is ook volgens Kuiken heel geschikt voor een experiment om de schuldproblemen anders aan te pakken.

"We weten dat mensen vaak heel lang moeten wachten op een schuldregeling en dat mensen met een minimum daar nog jaren aan moeten betalen. Daarmee ontneem je ze eigenlijk de ruimte om te kunnen leven."

De wethouder ziet 'maatschappelijke winst' in het kwijtschelden van de restschuld. Als dat gebeurt, dan mag er ook een tegenprestatie worden gevraagd, vindt Kuiken. "Als het een jongere is, kun je vragen dat die aan z'n opleiding werkt."