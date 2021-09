Eén gewonde bij steekincident Leeuwarden, 53-jarige man aangehouden

Het incident was maandagavond rond 21.15 uur, aan de Archipelweg in de stad. De politie kreeg een melding van een vechtpartij op straat. Toen de politie aankwam, vonden ze het slachtoffer in een portiek. Hij was zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Direct daarna is de politie begonnen met een uitgebreid onderzoek. Om ongeveer 23.30 uur is de verdachte aangehouden.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding was. De politie hoopt meer getuigen te spreken.