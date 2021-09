Minister houdt vast aan gaswinning Ternaard: "een logische keuze"

Blok was twee weken geleden zelf in Ternaard. Toen zei hij ook al dat hij de gaswinning niet kon keren.

In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij opnieuw dat gaswinning onder de Waddenzee alleen wordt toegestaan als het veilig kan, en als er geen schade door ontstaat aan het milieu. Volgens Blok is er sprake van "aanvaardbare risico's".

Toen Blok in Ternaard was, werd hij opgewacht door demonstranten: