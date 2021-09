Roelof uit Gorredijk volbrengt solotriatlon: "Ik beleefde het in een soort trance"

Roelof Stoelwinder (23) uit Gorredijk en student bedrijfskunde aan de Hanze Hogeschool in Groningen heeft zondag helemaal alleen een triatlon gedaan. Hij was voorheen actief al wielrenner. Dat ging niet helemaal goed, want hij viel in het peloton een paar keer op het hoofd.

Dat gebeurde in 2018 opnieuw en toen constateerde de dokter dat hij lichte hersenschade had. Als hij nogmaals op het hoofd zou vallen, kon het veel erger worden. Hij kon er maar beter mee stoppen.

"Mezelf binnenstebuiten keren"

Er moest iets anders komen en dat werd een solotriatlon. Zijn vrienden noemden het ook wel 'de Gedykman', een verhaspeling van Gorredijk en de triatlons Frysman en Ironman. Roelof wilde met deze Gedykman-solo-triatlon kijken waar zijn grenzen liggen. "Ik wilde mezelf binnenstebuiten keren. Meer doen dan het hoofd zegt dat je kunt."

Zondagmorgen om half zeven was het zover. In Lippenhuizen begon hij met 3.9 km zwemmen. Daarna stapte hij in Gorredijk op de fiets met 180 km voor de boeg: na zowat 35 km viel hij met de fiets.

Zijn linkerbeen lag open. Hij had last van de heup en het schouder. Maar hij zette door, met medische begeleiding van zijn vriendin Bo die met de auto achter hem aan reed. Ze zorgde ook voor eten en drinken onderweg.

Trance

Roelof heeft alle onderdelen alleen gedaan, maar er waren wel vrienden en kennissen die een stukje mee zwommen, fietsten en renden. Onderweg voelde hij zich beroerd na die valpartij.

Roelof is een doorzetter: "Ik ga gewoon door. Op een moment schoot de pijn en de omgeving naar de achtergrond toe. Er rijdt een auto langs me met harde muziek. Ik beleefde het in een soort trance."

Opa en oma

Het laatste onderdeel, de marathonafstand, liep hij van Giethoorn naar zijn woonplaats Gorredijk. En natuurlijk ook even bij het huis van opa en oma langs. Die avond rond half negen was hij weer bij Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk.

Hoe wist hij waar er precies langs moest bij zo'n soloprestatie? "Ik had de route gedeeld met de meefietsers en de looproute had ik vooraf in mijn hoofd", vertelt hij.

Brak de hele dag genieten

Een dag na zijn solotriatlon voelt hij zich 'brak'. Hij kan moeilijk lopen. "Ik kan er de hele dag van genieten", zegt hij. Hij bedoelt het op twee manieren. Ironisch wegens zijn brakke toestand, maar ook positief: genieten van de prestatie die hij geleverd heeft.