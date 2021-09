Gemeenten kunnen niet voorkomen dat vakantieparken campings overnemen

Steeds meer terreinen worden verkocht aan grote spelers op de markt. De politiek kan nu zelf niets doen als een nieuw idee in het bestemmingsplan zit.

'Gemeente moet eerder ingrijpen'

De ondernemers heeft de vrijheid om geld te verdienen. Of hij nu vaste gasten krijgt of de lodges voor een weer verhuurt, daar heeft de politiek niets over te zeggen. Dat moet anders, vindt Van Keimpema. De gemeente moet eerder ingrijpen.

Van Keimpema zegt dat hij voor recreatie en toerisme is, maar dat er een breed palet moet zijn in de provincie. Kleinschalige terreinen evengoed als parken.

'Locaties aanwijzen'

"We kunnen daar als gemeente proactief in zijn. We kunnen van te voren locaties aanwijzen die niet zomaar veranderd mogen worden. Een vaste campingplaats moet daar mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld in Gaasterland aan een plek op de Hege Gerzen. Daar zou zo'n vaste campingplaats mogelijk moeten zijn."