Wijnjewoude loopt warm voor energiebesparing

Alle huishoudens in het dorp krijgen in april een cheque van tweeduizend euro. Dat mag naar eigen inzicht uitgegeven worden.

Het ministerie heeft in totaal 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dat geld moet worden geprobeerd het dorp op termijn aardgasvrij en energieneutraal te krijgen.

Andere keuzes

Waar mensen in het begin met name kozen voor de aanschaf van zonnepanelen, wordt er nu meer geïnvesteerd in betere isolatie en warmtepompen, zegt Janny Jansma van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN).

"Nu zie je toch dat er andere keuzes gemaakt worden. Dat heeft ook te maken met voorlichting."

De doelstelling van WEN is dat Wijnjewoude in 2025 energieneutraal is. Jansen is ervan overtuigd dat dat mogelijk is.