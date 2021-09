De Jong denkt niet aan stoppen: "Na afscheid als trainer zoek ik andere rol"

Als trainer van de nummer zeven van de eredivisie is Henk de Jong te gast in de SportCast. "Dat is lekker", vertelt de Drachtster, die zag dat zijn ploeg zondag met grote cijfers (4-0) won van Sparta Rotterdam.

Issa Kallon was in dat duel de grote man, met twee doelunten en een assist. "Hij is al een hele tijd belangrijk voor ons. Dat lobje op Bangura was niet normaal. Iedere dag heb ik hem even bij me, even vasthouden en kort praten. Even een gevoel hebben bij dat mannetje. Dat betaalt zich uit."